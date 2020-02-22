سوبر كورة يكشف تفاصيل المحادثة بين كهربا وعبد الله جمعة بعد السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الأهلى عن أن محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، دارت بينه وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر أول أمس الخميس.
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وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
وتجتمع، اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.
الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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