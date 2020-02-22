شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل المحادثة بين كهربا وعبد الله جمعة بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الأهلى عن أن محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، دارت بينه وبين عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر أول أمس الخميس.

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وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.