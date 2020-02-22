شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يلتقى "الدخان وإنبى" فى وديتين الثلاثاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق نادى إف سى مصر على خوض مباراتين وديتين يومى الثلاثاء و الخميس المقبلين مع الشرقية الدخان وإنبى على التوالى، لتجربة جميع اللاعبين قبل انطلاق الدور الثانى.

ويخوض فريق مصر تدريباته على فترتين صباحا ومساء، حيث فرض الجهاز الفنى تطبيق اليوم الكامل على اللاعبين، للاستعداد للدور الثانى.

ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

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ضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.

وأشار المدير الفنى لنادى مصر إلى أنه سعيد بروح اللاعبين القتالية عقب إدراك دجلة للتعادل، حيث تقدم فريقه بهدف عن طريقه لاعبه ألفيس فى الدقيقة 45 ثم أدرك رجب عمران التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 72 قبل أن يعود ألفيس مجددا ويسجل هدف فوز لنادى مصر فى الدقيقة 82 وهو ما أكد جلال سعادته بذلك الأمر بشأن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالكأس.