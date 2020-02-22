شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد مسئولو النادى الأهلى خلال الفترة الماضية جميع المستندات التى تؤكد أحداث الشغب التى أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للأبيض عقب مباراة السوبر، التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى والتى حسمها الأبيض لصالحه بالفوز 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت مباراة الأهلى والزمالك أحداث شغب حيث قام لاعبو الفريقين بالاشتباك بالأيدى، فى مشهد مؤسف ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك وأفراد من الجهاز الإدارى تشابكوا مع لاعبى الأهلى، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التى تدين الزمالك، حيث أعد مسئولو الأهلى فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبى الزمالك ضد نظرائهم فى الأهلى، وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ عقوبات ضدهم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لا عبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلى.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك، ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.