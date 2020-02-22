مصدر: طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك يصل إلى القاهرة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:
أكد مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جمال الغندور رئيس اللجنة، استقر بشكل نهائي واتفق مع طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.
ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة، مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين 24 فبراير، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن طاقم الحكام الأجنبي يصل القاهرة يوم الأحد 23 فبراير".
وأنهى "الغندور أتمم كل الأمور المتعلقة بتذاكر الطيران وفندق الإقامة".
وسبق وشدد مسؤولي اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة على أن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري سوف تقام في موعدها، ولا يوجد أي نية لتأجيل المباراة.
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