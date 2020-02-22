لاعب الزمالك الأسبق يُطالب بإيقاف إمام عاشور مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

طالب حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي والزمالك الأسبق، بإيقاف لاعب القلعة البيضاء إمام عاشور مدى الحياة بعد ركله لوليد سليمان، لاعب الأهلي عقب مباراة السوبر.

حسام عرفات، رد على تدوينة أحد أصدقائه بخصوص الأحداث التي وقعت بين لاعبي الفريقين عقب المباراة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلاً:"إمام عاشور وقف مدي الحياه والله غير كدا هيحصل كارثة".

وكان مصدر باتحاد الكرة قد أوضح في تصريحات سابق لمصراوي أنهم سيلجأون لفيديو المباريات وكذلك المقاطع التي سُجلت للأحداث التي تلت اللقاء لإصدار العقوبات.

يُذكر أن الزمالك قد فاز ببطولة السوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.