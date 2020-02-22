عبد الله بكري يتحدث عن.. المفاوضات مع الأهلي.. الانضمام للمنتخب.. وعلاقته بحسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى عبد الله بكري، لاعب بيراميدز، سعادته بالفوز على نظيره الإسماعيلي في بطولة كأس مصر ضمن منافسات دور الـ 16.

وكان بيراميدز قد فاز بهدف نظيف أمام نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية صدى البلد، مساء أمس الجمعة:"الإسماعيلي أدى مباراة كبيرة وعقب الهدف الذي سجلناه ضغطوا علينا وهذا طبيعي ولكننا أغلقنا أمامهم المساحات لأنهم يمتلكون مهاجمين أقوياء".

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ورد بكري على سؤال مقدم البرنامج هاني حتحوت عن مفاوضات الأهلي معه، بقوله:"لايوجد تواصل ولازلت في بيراميدز وينتهي عقدي بنهاية الموسم القبلة وإن جاءت المفاوضات ستكون عن طريق النادي".

وعن مفاوضات الوحدة السعودي لضمه:"بالفعل تواصل مدير الكرة بنادي الوحدة لضمي وكنت سانضم بصفتي مواليد مواليد السعودية وتحدثت مع إدارة بيراميدز وتوصلوا للرقم المطلوب لكن المدرب تمسك بي بعد إصابة محمد عطوة".

ونفى بكري تواصل الجهاز الفني للمنتخب معه للانضمام لصفوفه خلال الفترة المقبلة، قائلًا:"ولكن علاقتي بحسام البدري جيدة فكان موجود معنا في بيراميدز وكان يريد ضمي حين كان مدربًا في الأهلي وعلى المستوى الشخصي أحبه جدًا".

وأتم مدافع بيراميدز حديثه بالتشديد على قوة العلاقة بينه وبين مدافعي فريقه؛ حيث الأهم لهم هو الدفاع عن مرمى فريقهم.