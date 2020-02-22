11 تحت الفحص.. تفريغ "فيديوهات السوبر" للفصل في اشتباكات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مسئول باتحاد الكرة لـ "الخليج 365" إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أمر بتفريغ ما نُشر من فيديوهات لاشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك في تقرير المباراة خشية إغفال مراقب المباراة ـ الموجود من لجنة المسابقات ـ رصد كل ما دار لتقدمه في السن وموقعه في الملعب.

المباراة التي لُعبت في الإمارات مساء يوم أمس الخميس، وانتهت بفوز الزمالك شهدت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين عقب نهايتها لتقرر اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي لإدارة اتحاد الكرة إحالة أحداثها للجنة الانضباط.

وبحسب المصدر ذاته، فمن المنتظر أن تُصدر اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة عقوباتها بشأن ما حدث.

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ووفقاً للفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تضمنت ظهور 11 فرداً من الفريقين بواقع 5 عناصر من الأهلي وهم: محمود عبد المنعم "كهربا"، جونيور أجايي، وليد سليمان، أليو بادجي، ياسر إبراهيم، ومن الزمالك: شيكابالا، إمام عاشور، عبدالله جمعة، حازم إمام، طارق حامد، الإداري أحمد زاهر.

وقال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، المشاهد أرسلت إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ القرار ضد كل من خرج عن النص مشيراً إلى أن القرارات ستكون وفقا للتقارير والأدلة سيعاقب كل شخص على حسب ما قام به.

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وبحسب المادة 22 من لائحة الانضباط الخاصة بمناقشة مخالفات عناصر اللعبة فإن السلوك الرياضي المشين وإثارة الجمهور والإعتداء أو محالولة الاعتداء على عناصر اللعبة تتدرج بين الغرامة بحد أدني 50 ألف جنيه والإيقاف وتصل عقوبتها إلي الشطب.

وتنص لائحة المسابقات على الإيقاف 6 مباريات لمن يقوم بإشارة مشينة أو فعل فاضح تجاه عناصر اللعبة وأربع مباريات لسب المنافس وثلاثة مباريات لضرب المنافس بدون كرة ومبارتان للسلوك غير الرياضي.

وضاعفت لجنة الانضباط قبل بداية الموسم الحالي العقوبات المالية المقترنة بالعقوبات الواردة في لائحة المسابقات.

وأعلن اتحاد الكرة أن تصريحات بعض المسئولين ضد الاتحاد أيضاً ستحال إلى اللجنة لبحث الأحداث جيداً، بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر المصري مساء الخمس في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد أن هزم الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4- 3.