كلوب يرد على رسالة الطفل "دراج" مشجع مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قبل بضعة أيام، تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة من أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يطالبه فيها بخسارة المباريات المتبقية لفريقه خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

دراج كيرلي هو طفل في الـ10 من عمره يعيش في أيرلندا، قام بإرسال رسالة لكلوب كجزء من مشروع في مدرسته، يطالب فيها المدير الفني الألماني بأن يخسر في المباريات المتبقية للريدز بالبريميرليج لكي لا يحقق أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وجاء محتوى رسالة الطفل دراج لكلوب كالآتي: "ليفربول يفوز بالعديد من المباريات، إذا فزت بتسع مباريات أخرى ستصبح صاحب أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "كوني من مشجعي يونايتد هذا أمر محزن للغاية لذا في المُباراة المُقبلة أرجوا أن تخسروا يجب أن تدع الفريق الآخر يسجل".

واختتم الطفل دراج رسالته لكلوب قائلاً: "آمل أن أكون قد أقنعتك بعدم الفوز بالدوري أو أي مباراة أخرى مرة أخرى".

وبعد أيام من تلقيه رسالة مشجع مانشستر يونايتد، قام كلوب بالرد على رسالة الطفل دراج عبر خطاب رسمي من النادي، وجاء نص خطاب المدرب الألماني كالآتي:

"عزيزي دراج أولاً أود حقاً أن أشكرك على كتابتك لي، أعلم أنك لم ترسل لي أطيب أمنياتك أو شيء من هذا القبيل، لكن من الجميل دوماً أن أسمع من أحد مشجعين كرة القدم الشباب بغض النظر عن أي شيء، أنا أُقدّر تواصلك معي".

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"لسوء الحظ لا أستطيع الموافقة على طلبك وهذا أمر لا أملك فيه خيار، بقدر ما تُريد أن نتعرض للهزيمة فُهنالك الملايين حول العالم ينتظرون فوز هذا الفريق ودوري كمدرب لهم هو أن أفعل كل مابوسعي لمساعدتهم للفوز وإسعادهم".

"لحسن الحظ بالنسبة لك فقد خسرنا مُباريات عديدة في الماضي وأيضاً سنخسر في المستقبل لأن هذه هي كرة القدم، المشكلة هي أنه عندما تكون في العاشرة من عمرك تظن أن الأمور تبقى كما هي عليه ولكن هُنالك شيء أستطيع إخبارك إياه وأنا في 52 وهو أن دوام الحال من المحال".

"بعدما قرأت رسالتك، أعتقد بأنني أستطيع أن أقول وبثقة أن هنالك شيء لن يتغير إلا وهو شغفك بكرة القدم وناديك، مانشستر يونايتد محظوظون لأنهم يملكون مشجعاً مثلك يادراج".

"إذا كان ليفربول محظوظ بما فيه الكفاية للفوز بمزيد من المباريات وربما الألقاب آمل أن لاتشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه على الرغم من أن ناديينا بينهما تنافس عظيم إلا أننا نتقاسم احتراماً كبيراً لبعضنا البعض وهذا بالنسبة لي جوهر كرة القدم".

"اعتن بنفسك عزيزي دراج وأتمنى لك حظاً طيباً".

ليفربول لم يتعرض للهزيمة خلال هذا الموسم بالبريميرليج بعد مرور 26 جولة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام مانشستر يونايتد.

ويملك ليفربول 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج وبفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

وإذا لم يتعرض الريدز لأي هزيمة خلال المباريات المتبقية له في الدوري الإنجليزي، سيعادل الإنجاز التاريخي لنادي أرسنال في موسم 2003-2004.

ويُعتبر أرسنال هو النادي الوحيد الذي يملك البريميرليج الذهبي، وجاء ذلك بعد فوزه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بدون أي هزيمة في أي مباراة، حيث فاز أرسنال في 26 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وحصد الجانرز 90 نقطة خلال هذا الموسم.