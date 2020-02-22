ودياً.. الطلائع يواجه أبو حماد الشرقية استعداداً لإنبي

يواجه فريق طلائع الجيش نظيره فريق أبو حماد الشرقية، في مباراة ودية فى الخامسة عصر غد الأحد، مع على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة إنبى، ويتدرب الفريق اليوم السبت على فترتين لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر للإسكندرية.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل بانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى العام، وحيث حقق طلائع الجيش فوزاً مهماً على مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه كيفين موهيرى، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويواجه طلائع الجيش نظيره بيراميدز في دور الثمانية بالكأس.

واستقر عبد الحميد بسيونى المدير الفني للجيش، على دخول فريقه معسكر مغلق ببرج العرب بداية من 25 فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق الدور الثانى للدورى الممتاز، ومن المقرر إقامة أربعة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لمباريات الدور الثانى، ويحاول الجهاز

الإدارى للفريق التنسيق مع الأندية لتحديد الأطراف الأخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل مباريات الدور الثانى.

وطالب عبد الحميد بسيونى من لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الـ17 بالدوري وتحقيق الفوز على إنبي فى بداية الدور الثانى بالبطولة لتصحيح وضع الفريق بجدول الترتيب.

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ويدرس الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبدالحميد بسيوني، مباريات إنبى لمعرفة على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل المواجهة فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من 17 مباراة .

على الجانب الآخر، وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامجاً تأهيلياً لمحمد أشرف روقة

لاعب الفريق بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال مباراة نادي مصر التى فاز بها الطلائع برباعية نظيفة بالدورى، فيما نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه، كما يعاني ثنائى الجيش ناصر منسى وخالد سطوحى من إجهاد فى العضلة الضامة عقب الفوز على المقاصة بكأس مصر، ويجضع أحمد سامى مدافع الفريق لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة عقب إصابته بخلع فى الكتف خلال مباراة الأهلى التى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة بالدوري، فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل فى مواجهة انبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف.

وبدأ أحمد علاء، مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش، رحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى بأداء بعض التدريبات الخفيفة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، بعدما منحه الجهاز الطبى راحة كاملة خلال الفترة السابقة، وأجرى أحمد علاء خلال الأيام الأخيرة عملية جراحة الرباط الصليبى بنجاح، بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود فى الجولة الـ12 بالدورى.