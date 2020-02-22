مصر المقاصة يحسم مصير رحيل مدرب الإسماعيلي

تحسم مباراة الإسماعيلي أمام مصر المقاصة مصير رحيل الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بالدراويش.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن مجلس إدارة الإسماعيلي ينتظر نتيجة لقاء الإسماعيلي

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ومصر المقاصة لأتخاذ قرار رحيل أم بقاء المدرب جوميز الذي لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة من تولية مها تدريب الدراويش مما أثار غضب جماهير النادي.

وأضاف المصدر أن في حالة الهزيمة أم التعادل يتم الإستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي

وتولية أدهم السلحدار مؤقتًا بدلًا منه بينما في حالة الفوز يتم الإبقاء عليه.

وكان الإسماعيلي ودع بطولة كأس مصر أمس الجمعة على يد نظيره بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية بدور ال16 وأنتهت لصالح الأهرام بهدف دون رد.

ويحتل الدراويش المركز التاسعة في الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في سته وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثمان مباريات.