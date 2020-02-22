كورة ستار | kora star | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر كورة ستار رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم 22-02-2020 في الدوري الانجليزي الممتاز لحساب مواجهة الجولة 27 من الموسم الحالي 2019-2020 حيث من المقرر اليوم السبت في بداية مباريات الاسبوع 27 من الدوري الممتاز سوف يستضيف نادي تشيلسي خصمه فريق توتنهام في مواجهة قوية جدا هي قمة مباريات اليوم في في جميع الدوريات وقمة مباريات الجولة 27 من الدوري الانجليزي لحساب مباراة الإياب من مباريات الدور الثاني ، وسوف تبدا اليوم السبت مباراة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثانيه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة تشيلسي وتوتنهام كورة ستار

توتنهام قد خسر على ملعبه وامام جماهيرة في النصف الاول من الدوري الانجليزي الممتاز من امام تشيلسي في المواجهة التي تشيلسي حاليا وهو المركز المؤهل للموسم القادم من دوري ابطال اوروبا

ويحتل توتنهام حاليا المركز الخامس برصيد 40 نقطة انتهت في الذهاب بنتيجة هدفين لفريق تشيلسي بدون رد من توتنهام ، المباراة اليوم سوف تكون هامه لكل فريق ويامل توتنهام في المباراة الصعبه خارج ملعبه اليوم السبت ان يحقق الانتصار فيها وذلك سوف يجعله يصل للمركز الرابع والذى يحتله بفارق نقاط عن تشيلسي ، وتوتنهام قادم من خسارة في ذهاب دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا في المواجهة على ملعبه امام فريق لايبزيغ بنتيجة هدف وحيد بدون رد.





مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

فيما تشيلسي قادم هو الاخر من خساره في اخر مواجهة له كانت في الاسبوع الماضي من الدوري الانجليزي الممتاز والتي خاضها مهمه له للاقتراب اكثر من ليستر سيتي صاحب المركز الثالث في الدوري حاليا ،

وسوف تنقل اليوم مباراة تشيلسي وتوتنهام على على ارضية ملعبه امام مانشسستر يونايتد بنتيجة هدفين بدون رد ، ويسعي اليوم تشيلسي على ملعبه من جديد ان يحقق الانتصار الذى سوف يكون هو الاهم له وذلك للحفاظ على المركز الرابع الذى هو فيها حاليا برصيد 41 نقطة قبل المباراة ، وقد حقق تشيلسي الفوز في الذهاب في معقل توتنهام ويسعي للحصول على الفوز الثاني له في الموسم الحالي وذلك سوف يكون فوز قناة بي ان سبورت الثانية.





توقيت مباراة تشيلسي وتوتنهام

توقيت مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 0:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

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