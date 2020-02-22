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بث مباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام

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يقدم موقع «الوفد» قنوات بث مباشر لأحداث مباراة وتوتنهام، في ديربي لندن، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في الجولة 27 من عمر ، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج، معقل نادي البلوز.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام
ويلتقي تشيلسي مع توتنهام ضمن مباريات الجولة 27، في الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت 22 فبراير 2022، حيث سيلعب البلوز بالقميص الأزرق، بينما سيلعب توتنهام بزيه الأبيض.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
تُلعب المباراة من أجل حصد المركز الرابع في

المسابقة، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يملك توتنهام 40 نقطة، في المركز الخامس، ويأتي خلفهما شيفيلد يونايتد بالمركز السادس برصيد 39 نقطة.
 

غائبون عن المباراة
تشهد المباراة عددًا من الغيابات التي ضربت الفريقين، فيغيب عن تشيلسي كل من نجولو كانتي، وكريستيان بولسيتش، وتامي أبراهام، وهودسون أودي، في حين يغيب عن توتنهام الثنائي المصاب هاري كين وهيونج مين سون.

 

التشكيل المتوقع
من المتوقع أن يخوض تشليسي اللقاء بتشكيل مكون من ويلي كاباييرو، وفي الدفاع سيزار أزبيلكويتا، ورودريجير، وطارق لامبتي ورييس جيمس، في حين سيكون في الوسط كل من ماثيو كوفاسيتش وجورجينو وإيمرسون وماسون مونت وويليان، وفي الهجوم باتشواي في حالة استمرار غياب أبراهام.
 

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ويخوض مورينيو اللقاء بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: سيرجيه أورييه، وتوبي ألدرفيرلد، ودافنسون سانشيز، وبن ديفيز

خط الوسط: لوسيلسو، وهاري وينكس، وندومبيلي، وديلي آلي، وستيفن بيرجوين.

خط الهجوم: لوكاس مورا

 

 

 

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