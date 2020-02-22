تعرف علي القيمة التسويقية لديربي الهلال والإتحاد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الإتحاد مساء اليوم السبت، على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل فريق الهلال الجولة التاسعة عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، في حين ياتي نادي اتحاد جدة

في المركز الثالت عشر برصيد ١٩ نقطة.

ونستعرض لكم القيمة التسويقية لديربي الهلال و اتحاد جدة في الدوري السعودي :

يتفوق الهلال من ناحية القيمة التسويقية للاعبين، حيث تبلغ قيمة الفريق 51 مليون يورو.

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ويعد البيروفي آندريه كاريلو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم هو

الأغلى من الناحية التسويقية بين لاعبي الهلال، حيث تبلغ قيمته 8 ملايين يورو.

يليه البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب وسط الهلال، حيث تبلغ قيمته التسويقية 6 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي اتحاد جدة 32.35 مليون يورو، أي أقل من قيمة للهلال التسويقية بنحو 12 مليون يورو تقريبًا.

ويعد رومارينيو دا سيلفا مهاجم فريق اتحاد جدة أعلى قيمة تسويقية ب5.5 مليون يورو، بالتساوي مع ويلفريد بوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق.