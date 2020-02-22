علي زهران يتوج ببرونزية كأس العالم للجمباز في أستراليا

توج علي زهران لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز، بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم والمقامة حاليا بمدينة ميلبورن الأسترالية.
وحصل "زهران" على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد حصوله على رقم 14.200 فيمنافسات جهاز الحلق.
ومن المقرر، أن يشارك علي زهران خلال الفترة المقبلة في سلسلة كئوس العالم بمدينة باكو الأذربيجانية خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس،ثم نفس البطولة بالدوحة القطرية في الفترة من 16 وحتى 21 مارس المقبل.
ويشهد الجمباز المصري فى الآونة الأخيرة تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز وأعضاء مجلس الإدارة طفرة كبيرة توج خلالها عدد من اللاعبين والمنتخبات بالميداليات فى البطولات الدولية والقارية للجمباز .
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