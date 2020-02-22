رياضة | بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أحمد العسكري المحامي تقديم بلاغ للنائب العام مقيد برقم 10563 لسنة 2020 ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بسبب ما بدر منه عقب مباراة الأهلي على لقب السوبر المصري.

واتهم البلاغ شيكابالا بتعمد استفزاز جماهير الأهلي من خلال صدور حركات منافية للآداب العامة عقب فوز فريقه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

كان نجم الزمالك قد اشتبك مع لاعبي الأهلي وبعض الجماهير عقب مباراة السوبر التي أقيمت في الإمارات.