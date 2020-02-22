رياضة | فايلر يُشرف على تدريبات خاصة لمهاجمي الأهلي بعد السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يُشرف على تدريبات خاصة لمهاجمي الأهلي بعد السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخصيص فقرات متنوعة لمهاجمي الفريق، من أجل تلاشي إهدار الفرص.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع معاونيه، طالب خلالها بتخصيص فقرة يومية في التدريبات، يشرف عليها من أجل تدريب المهاجمين على استغلال أنصاف الفرص.

ومن المقرر أن يركز فايلر مع اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء، واستغلال الكرات العرضية المرسلة من الأطراف، خاصةً بعد ظهور الفريق عاجز عن استغلال الهجمات في مباراة الزمالك، بالسوبر المصري.

وتحدث فايلر، عقب مباراة الزمالك، وأكد خلالها أن السبب وراء الهزيمة بركلات الترجيح، هو فشل المهاجمين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم بالمباراة.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.