رياضة | محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التراجع عن فكرة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قرر الإطاحة بمبابي من حساباته إذ يرى أنه لا يوجد مبرر في التعاقد مع لاعب تبلغ قيمته 200 مليون يورو في ظل وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر الذي يؤدي في مركز الجناح الأيمن بشكل مبهر.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول قرر التعاقد مع لاعبين شباب من أندية أخرى يملكون الموهبة ذاتها خاصة أن مبابي مطلوب في قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.