رياضة | كوزمين يفجرها: ريال مدريد سبب تعثر صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوزمين يفجرها: ريال مدريد سبب تعثر صفقة انتقال بيل إلى الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدرب جيانجسو الصيني كوزمين، عن أسباب تعثر صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كوزمين مدرب جيانجسو الصيني في تصريحات اليوم: "صفقة جاريث بيل تمت بنسبة 90% لكن مدريد غير رأيه بين ليلة وضحاها!، في البداية قالوا أنهم سيتركونه يرحل وعلينا التكفل براتبه، ثم فجأة ودون سابق إنذار طلبوا مبلغا ماليا لإتمام الصفقة".

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وتابع: "لم يكن ذلك ممكنا بالنسبة لنا لأن ميزانيتنا لا تسمح بذلك، لم ننسحب، بل ريال مدريد هو سبب تعثر الصفقة".

واختتم: "كان كل شيء تام، توصلنا لاتفاق مع مدريد ومع وكيل أعمال اللاعب، لا أعلم ما حدث في الصيف لكن ربما خسارتهم لبعض المباريات الودية قد تسبب بتغيير رأيهم".