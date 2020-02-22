رياضة | عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على محمود كهربا لاعب الفريق بعدما بدر منه في لقاء الزمالك على لقب السوبر المصري الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وتلقى عبد الحفيظ تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بتغليظ العقوبات على اللاعبين خاصة الذين تسببوا في مشادات مع نجوم الزمالك وحصل بعضهم على البطاقة الحمراء.

واشتبك كهربا مع عبدالله جمعة لاعب الزمالك عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمس الأول في الإمارات.