رياضة | اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على موقفه بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم.

ويؤكد مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة فى موعدها ولانية لتأجيلها مطلقًا وأن المباراة ستلعب يوم الاثنين القادم لإنتظام المسابقة.

واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تملك الموافقات الأمنية لإقامة مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولى يوم الاثنين. بينما يرفض نادي الزمالك لعب المباراة، بسبب إستعداداته لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 28 فبراير القادم، خوفًا على لاعبيه من الإجهاد.

وعلى جانب أخر تجتمع الأن لجنة الانضباط والأخلاق من أجل إتخاذ قرارات مباراة كأس السوبر المصري بعد الأحداث التى شهدها ملعب محمد بن زايد بين عدد كبير من لاعبي الفريقين، عقب تتويج الزمالك باللقب.