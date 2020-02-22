رياضة | الإحصائيات تتكلم: رونالدو لا تقارن نفسك بميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإحصائيات تتكلم: رونالدو لا تقارن نفسك بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت وتيرة المقارنات بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين سبق وأن تنافسا لسنوات عديدة في الدوري الإسباني، وقت أن كان يلعب "الدون" في صفوف ريال مدريد قبل رحيله إلى الدوري الإيطالي الممتاز في صيف 2018.

كشف موقع سبورتس بايبل عن 9 فروق في القدرات والمهارات بين ميسي ورونالدو

إحراز الأهداف: (ميسي 10/10)، ورونالدو (10/10)

يتساوى ميسي وكريستيانو تقريباً في مهارة إحراز الأهداف، وحصل كل منهما على 10 نقاط، لقدرتهما على إنهاء الكرة بالشكل المطلوب في الثلث الأخير من ملعب الخصم.

ضربات الرأس: ميسي (6/10)، ورونالدو (9/10)

فيما يتعلق بضربات الرأس، يتحرك رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات بكل قوته، ويتفوق على ميسي بنقاط قليلة في هذا المعيار.

وحصل رونالدو 34 عاماً على 9 نقاط، مقابل 6 لميسي

ومن أشهر الأهداف التي أحرزها البرتغالي برأسه كان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 2009 أمام مانشستر يونايتد، فيما يفتقر الأرجنتيني لمهارة اللعب برأسه لقصر قامته من ناحية، وأسلوب لعب برشلونة من ناحية أخرى

المراوغة: ميسي (10/10)، ورونالدو (8/10)

يتفوق ليونيل ميسي، 32 عاماً، في الكرات الأرضية على رونالدو، بفضل مهاراته الفائقة وقدرته على مراوغة الخصم في مساحات ضيفة، وخلخلة دفاع المنافس.

التمرير: ميسي (10/10)، ورونالدو(8/10)

يتفوق ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات مجدداً على رونالدو في مهارة التمرير، بسبب كون الأول يتمتع برؤية وتنفيذ عاليين أثناء البحث عن زميل لمنحه الكرة.

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الركلات الحرة: ميسي (9/10)، ورونالدو (8/10)

حصل كل من ميسي ورونالدو على التقييمين 9 و 8 توالياً، فيما يتعلق بقدرتهما على تنفيذ الركلات الحرة، لأن قوة رونالدو وقدرته على جعل الكرة تتحرك في كافة الاتجاهات تضعه بين أفضل المتخصصين في تنفيذ الكرات "الميتة" في العالم.

في غضون ذلك فإن رؤية ميسي وإبداعه في الكرات "الميتة" تجعله من بين الأفضل أيضاً في العالم في الركلات الحرة.

ركلات الجزاء: ميسي (7/10)، ورونالدو(9/10)

يتقدم رونالدو على ميسي في تسديد ركلات الجزاء بنجاح، حيث حصل "الدون" على 9 نقاط، مقابل 7 لنجم منتخب التانجو

القوة البدنية: رونالدو (10/10)، وميسي (7/10)

لا يختلف اثنان على أن كريستيانو رونالدو يتمتع ببنية قوية جداً، وهو ما يؤهله لحصد النقاط العشر، مقابل 7 لميسي الذي ورغم ضعف بنيته الجسدية نوعاً ما، لا يجد مشكلة على الإطلاق في التعامل مع اللاعبين الذين يتفوقون عليه في القوة الجسمانية.

اللعب الجماعي: ميسي (9/10)، ورونالدو(7/10)

حصل ميسي على 9 نقاط في هذا المعيار ليعوض تراجع تصنيفه في كل من ركلات الجزاء والقوة البدنية، لأن شراكة ميسي المذهلة مع كل من الأوروغوياني لويس سواريز، وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا وصلت لأعلى مستوياتها.

الانضباط السلوكي: ميسي (9/10)، ورونالدو(7/10)

حصل ميسي على 9 نقاط في معيار الانضباط السلوكي، لقلة عدد المرات التي خرج فيها عن شعوره داخل الملعب، لسبب أو لآخر، في المقابل حصل رونالدو على 7 نقاط فقط، وكثيراً ما يُتهم البرتغالي بسهولة استثارته في المباريات، وهو ما يكلف فريقه الكثير أحياناً.

وفي النهاية فإنه وبناء على هذا التصنيف نجد أن ميسي يتفوق على رونالدو.