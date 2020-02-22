رياضة | كريستيانو رونالدو ينقل لاعبا لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو ينقل لاعبا لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لعب لفريقه بتوصية من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال فرنانديز لشبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات ولهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة".

وأضاف: "لم أتحدث إلى رونالدو قبل مجيئي إلى هنا، لكننا تحدثنا عقب حسم الصفقة.. أعرف أن البعض سأل رونالدو عن رأيه بشأني سواء كلاعب وشخص".

وواصل: "أعلم أنه أشاد بي وقدم توصية جيدة لذلك بعثت إليه برسالة كي أشكره على كلماته الرقيقة.. أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، وأريد دائمًا تقديم المزيد والظهور بأداء أفضل".