رياضة | قصة مشجع زملكاوي يعمل في جمع القمامة.. واشترى علم النادي بـ 30 جنيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة مشجع زملكاوي يعمل في جمع القمامة.. واشترى علم النادي بـ 30 جنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد محمود، المشجع الزملكاوي الذي انتشرت صورته على "السوشيال ميديا" لحمله علم نادي الزمالك أثناء عمله في جمع القمامة، إنه لم يكن يتوقع أن يفوز نادي الزمالك في مباراة السوبر المصري مع أمام النادي الأهلي، معقبا: "كنت خايف وبدعيله وأنا بشتغل".

وأشار "محمود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه كان يتابع المباراة أثناء عمله وتنقله من فترة لأخرى، معقبا: "بتمنى التوفيق للزملك.. أخدمه بروحي"، لافتا إلى أنه ترك محافظته بالصعيد بحثا عن فرصة عمل.

وأضاف أنه فور شعوره بفوز نادي الزمالك، قام بشراء علم نادي الزمالك بثلاثين جنيها، متابعا: "أنا زملكاوي صميم، هشجع الزمالك لأخر يوم في عمري".

