اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ريال مدريد هدف سيرجيو راموس الآن

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لن هذه المواجهة عن مباراة القمة التي سيخوضها ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، إذ أن الملكي يتصدر الليجا برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده الشرس برشلونة، وهذا ما قد يجبر المدير الفني زين الدين زيدان على إراحة بعض عناصره الأساسية خشية من الإصابات أمام ليفانتي، وبالتالي سيصبح موقف المدرب صعباً في مواجهة دوري الأبطال.

وفي الجانب الآخر يبحث ليفانتي عن استعادة توازنه بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم على الصعيد المحلي، حيث يتواجد الفريق بالمرتبة الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفخال

الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش

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الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز

بطاقة مباراة ليفانتي وريال مدريد

المباراة ريال مدريد × ليفانتي

المسابقة الدوري الإسباني (الأسبوع الـ25)

الموعد السبت 22 فبراير 2020 - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة بي إن سبورت 3

الملعب ملعب سيوداد دي فالنسيا