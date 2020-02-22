اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت، وتحديداً BeIN SPORT HD 3 بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البداية بتمام الحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض، والعاشرة بتوقيت القاهرة.

لن هذه المواجهة عن مباراة القمة التي سيخوضها ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، إذ أن الملكي يتصدر الليجا برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مطارده الشرس برشلونة، وهذا ما قد يجبر المدير الفني زين الدين زيدان على إراحة بعض عناصره الأساسية خشية من الإصابات أمام ليفانتي، وبالتالي سيصبح موقف المدرب صعباً في مواجهة دوري الأبطال.

وفي الجانب الآخر يبحث ليفانتي عن استعادة توازنه بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم على الصعيد المحلي، حيث يتواجد الفريق بالمرتبة الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفخال

الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش

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الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز

بطاقة مباراة ليفانتي وريال مدريد

المباراة ريال مدريد × ليفانتي

المسابقة الدوري الإسباني (الأسبوع الـ25)

الموعد السبت 22 فبراير 2020 - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة بي إن سبورت 3

الملعب ملعب سيوداد دي فالنسيا