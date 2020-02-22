شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة كأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، توقيع عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر المحلي، وذلك وفقاً للائحة الخاصة بالفريق.
قالت صحيفة الوطن المصرية، اليوم السبت: "تلقى سيد عبدالحفيظ تعليمات من مجلس الإدارة بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على "كهربا"، بسبب ما بدر منه بعد مشاركته في المباراة، ومشاداته مع لاعبي الزمالك، ما تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء".
وأضاف الصحيفة: "يعقد رئيس الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعاً اليوم مع لاعبي الفريق قبل التدريب المقرر له في ملعب مختار التتش بمقر النادي، حيث سيطالبهم بغلق ملف السوبر، والاستعداد بكل قوة لمبارة الزمالك في الدوري المصري الإثنين المقبل".
وكان اللاعبون الكبار عقدوا جلسة مع باقي الفريق، ووبخوا اللاعبين المقصرين، وفي مقدمتهم محمود عبدالمنعم "كهربا" لاشتباكه مع عبدالله جمعة، وانتقدوا آخرين بسبب الأنانية، وعدم تحمل المسئولية خلال المباراة، وخلال الجلسة تعاهد اللاعبون على التعويض خلال مباراة القمة أمام الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة كأس السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.