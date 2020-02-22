الامارات | الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة كأس السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة كأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، توقيع عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق بعد خسارة السوبر المحلي، وذلك وفقاً للائحة الخاصة بالفريق.

قالت صحيفة الوطن المصرية، اليوم السبت: "تلقى سيد عبدالحفيظ تعليمات من مجلس الإدارة بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على "كهربا"، بسبب ما بدر منه بعد مشاركته في المباراة، ومشاداته مع لاعبي الزمالك، ما تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء".

وأضاف الصحيفة: "يعقد رئيس الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعاً اليوم مع لاعبي الفريق قبل التدريب المقرر له في ملعب مختار التتش بمقر النادي، حيث سيطالبهم بغلق ملف السوبر، والاستعداد بكل قوة لمبارة الزمالك في الدوري المصري الإثنين المقبل".

وكان اللاعبون الكبار عقدوا جلسة مع باقي الفريق، ووبخوا اللاعبين المقصرين، وفي مقدمتهم محمود عبدالمنعم "كهربا" لاشتباكه مع عبدالله جمعة، وانتقدوا آخرين بسبب الأنانية، وعدم تحمل المسئولية خلال المباراة، وخلال الجلسة تعاهد اللاعبون على التعويض خلال مباراة القمة أمام الزمالك.