شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوي: ما حدث في السوبر المصري كارثة أخلاقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصف الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بـ«الكارثة الأخلاقية».
وكانت اشتباكات نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية المباراة، كما حدثت مشاحنات بين شيكابالا وجمهور الأهلي.
وقال «المستكاوي»، في تصريحات تليفزيونية: «لابد من اتخاذ إجراءات وعقوبات رداعة لكل الذي تسببوا في هذه الأحداث، هذه المشكلة كادت تؤدي إلى كارثة، وهذه الكارثة كانت ستكون على أرض الإمارات، الموضوع بقى مش احتقان، الموضوع تحول إلى كراهية».
وأضاف: «في كارثة أخلاقية حصلت، ولازم اتحاد الكرة يأخذ قرارا رداعا لكل من تسبب في هذا المشهد، كفاية طبطبة».
كانت هذه تفاصيل خبر حسن المستكاوي: ما حدث في السوبر المصري كارثة أخلاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.