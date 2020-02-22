شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوي: ما حدث في السوبر المصري كارثة أخلاقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصف الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بـ«الكارثة الأخلاقية».

وكانت اشتباكات نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية المباراة، كما حدثت مشاحنات بين شيكابالا وجمهور الأهلي.

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وقال «المستكاوي»، في تصريحات تليفزيونية: «لابد من اتخاذ إجراءات وعقوبات رداعة لكل الذي تسببوا في هذه الأحداث، هذه المشكلة كادت تؤدي إلى كارثة، وهذه الكارثة كانت ستكون على أرض الإمارات، الموضوع بقى مش احتقان، الموضوع تحول إلى كراهية».

وأضاف: «في كارثة أخلاقية حصلت، ولازم اتحاد الكرة يأخذ قرارا رداعا لكل من تسبب في هذا المشهد، كفاية طبطبة».