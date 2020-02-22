شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: اللي عمله شيكابالا مينفعش.. بقى أب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، استياءه من التصرفات التي بدرت من محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عقب مباراة السوبر أمام الأهلي، والتي فاز بها فريقه.

وقال وليد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا نجم كبير، وقيمة كبيرة، مينفعش يعمل اللي عمله ده».

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وأضاف: «كنت فاكر إن شيكابالا اتغير بعد ما بقى أب، في بنات صغيرة، وفي سيدات قاعدين في المدرجات، دي الفيديوهات اللي جتلي، ممكن يكون في فيديوهات وحاجات أسوأ للاعيبة ثانية، لكن ده اللي شوفته».

وكانت اشتباكات نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية المباراة، كما حدثت مشاحنات بين شيكابالا وجمهور الأهلي.