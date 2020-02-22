شكرا لقرائتكم تشكيل "الصف الثانى" المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع ان يخوض الزمالك مباراة القمة بتشكيل يضم كل من :
حراسة المرمي : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد السلام ، محمد عبد الغني ، احمد عيد ، عبد الله جمعة
خط الوسط : محمد حسن – اسلام جابر – أوباما – اوناجم – شيكابالا
خط الهجوم : كاسونجو.
ويخضع بعض لاعبي الزمالك لكشف طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمها في مقدمتهم شيكابالا ومحمد عبد الغني ، كما ينتظر الجهاز الفني للفريق قرار لجنة الانضباط بشأن العقوبات المنتظرة علي اللاعبين المتورطين في بعض التصرفات الغير رياضية عقب مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت الخميس الماضي في الامارات علي لقب السوبر المصري والتي حسمها الزمالك بركلات الترجيح 4 / 3 .
ويترقب الجهاز الفني للزمالك، القرار النهائي لاتحاد الكرة بشأن المباراة وموقف مجلس الإدارة من خوض اللقاء من عدمه، خاصة لعودة الفريق اليوم من الامارات وإعلان مجلس الزمالك رفض خوض القمة خاصة إن الفريق لديه ارتباط بمواجهة حاسمة مع الترجي التونسي يوم 28 من شهر فبراير الجاري في ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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