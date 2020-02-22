شكرا لقرائتكم شوقي غريب : المنتخب الأولمبى يواجه الأرجنتين 29 مارس بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية في الإمارات خلال المعسكر المقبل.

كان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعاً مؤخرا مع شوقى غريب بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذى تقدم به شوقى غريب، والذى يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية، وأولها فى شهر مارس المقبل، حيث إن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.

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وأكد عمرو الجناينى أن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوى للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصرى بالفوز بميدالية فى أولمبياد طوكيو، مشددا على ثقة الاتحاد فى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار فى تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصرى بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا فى الفوز ببطولة أفريقيا.

فى السياق ذاته، يعقد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول جلسة مع شوقى غريب قبل إعلان قائمة الفريقين استعدادًا لمعسكر مارس المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

ويرغب البدرى في ضم أكثر من لاعب من المنتخب الأولمبى في الفترة المقبلة وعلى رأسهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى، وهو ما يرحب به شوقى غريب لاسيما بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.