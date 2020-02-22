شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتمسك بإقامة مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري في موعدها يوم الإثنين المقبل في السابعة و النصف مساءًا باستاد القاهرة ، ولا نية لتأجيلها.

عقد مسئولو اتحاد الكرة جلسات ودية خلال تواجدهم في الإمارات عقب مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي و الزمالك و فاز بلقبها الأخير ، لمتابعة ما حدث خلال مباراة السوبر من خروج عن النص من اللاعبين.

أتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلي و الزمالك ورفض تأجيليها خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم في إنتظام المسابقة لأن التأجيل سيدخل بالدوري في مأزق بسبب الإرتباطات الكثيرة هذا الموسم سواء للأندية في البطولة الأفريقية و البطولة العربية إلى جانب إرتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا و ارتباط المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد طوكيو 2020 ، ورغبة اتحاد الكرة في إنهاء المسابقة قبل يوليو.

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يدرس مسئولو النادى الأهلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبى الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظا خارجة لجمهور ولاعبى الأهلى عقب مباراة السوبر الأخير التى فاز فيها الأبيض 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية لاتخاذ عقوبات ضدهم، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.