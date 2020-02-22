الأهلي يبحث تقديم شكوى ضد لاعبي الزمالك بسبب «خناقة» السوبر

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد بعض لاعبي الزمالك الذين وجهوا إساءة وألفاظاً خارجة لجمهور ولاعبى الفريق لاتخاذ عقوبات ضدهم، وذلك عقب مباراة السوبر الأخيرة التي فاز فيها الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 4.

وقالت الصحيفة إن مسئولو الأهلي يرون أن بعض من لاعبي الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريي الفريق، حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على بعض لاعبي الأهلي.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي، ظهر اليوم السبت، لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.

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وأمس الجمعة، عادت بعثة الفريق من الإمارات بعد خسارة مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين أعضاء بعثة الأهلي خلال عودتها للقاهرة ظهر أمس، بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

وأفادت وسائل إعلامية بأن لاعبو الأهلي رفضوا الإدلاء بأي تصريحات خلال عودتهم.