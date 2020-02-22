شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة عن السوبر: اتحاد الكرة مطالب باتخاذ إجراءات رادعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن ما حدث فى مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى والزمالك، التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبى الخميس الماضى، سيشهد توقيع عقوبات من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، هناك إيجابيات كثيرة بمباريات السوبر من الناحية التنظيمية والتزام الجماهير قبل وأثناء المباراة، ويجب أن نركز على هذه الإيجابيات أيضا، مؤكداً أن اتحاد الكرة يجب أن يكون متابعا جيدا للأحداث وعليه اتخاذ قرارات رادعة.

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ومن المنتظر أن تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم، السبت، لاتخاذ قرارات بشأن الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى على استاد محمد بن زايد بابوظبي.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك قد شهدت اشتباكات بين لاعبى الفريقين بمجرد نزول محمود كهربا صانع ألعاب القلعة الحمراء إلى أرض الملعب بديلاً حسين الشحات، حيث وقعت عدة تدخلات عنيفة على الكرات المشتركة بين اللاعب وعدد من لاعبى الزمالك، ولم ينتهى الأمر عقب لعب ركلات الجزاء ليدخل اللاعبين فى "خناقة".

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى بينما فاز على الترجى على التونسى بثلاثية مقابل هدف ليتوج بطلا للسوبر الافريقى بالدوحة.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وأليو بادجى من الأهلى.