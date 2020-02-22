شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل "الصف الثانى" فى الزمالك قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مباراة مهمة بعد غد، الاثنين، عندما يحل ضيفاً على الأهلى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ويدرس الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين خوفاً من تعرضهم للإرهاق قبل مباراة الترجى التونسى المقرر لها 28 فبراير الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور الـ 8 بدورى ابطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة القمة بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، أحمد عيد، عبد الله جمعة

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خط الوسط : محمد حسن – إسلام جابر – أوباما – أوناجم – شيكابالا

خط الهجوم : كاسونجو.

ويخضع بعض لاعبى الزمالك لكشف طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانية مشاركتهم فى المباراة من عدمها، وفى مقدمتهم شيكابالا ومحمد عبد الغنى، كما ينتظر الجهاز الفنى للفريق قرار لجنة الانضباط بشأن العقوبات المنتظرة على اللاعبين المتورطين فى بعض التصرفات غير الرياضية عقب مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت الخميس الماضى بالإمارات على لقب السوبر المصرى والتى حسمها الزمالك بركلات الترجيح 4 / 3 .

ويترقب الجهاز الفنى للزمالك القرار النهائى لاتحاد الكرة بشأن المباراة وموقف مجلس الإدارة من خوض اللقاء من عدمه، خاصة لعودة الفريق اليوم من الامارات وإعلان مجلس الزمالك رفض خوض القمة خاصة إن الفريق لديه ارتباط بمواجهة حاسمة مع الترجى التونسى يوم 28 من شهر فبراير الجارى فى ذهاب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا.