شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد أبو جبل يغازل الفراعنة بعد التألق مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الآخر يثبت محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أنه من طراز الحراس الكبار، بعدما أثبت جدارته في الدفاع عن عرين نادي الزمالك، عقب العروض القوية التي قدمها مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها مباراة كأس السوبر المصري التي فاز بها فرسان ميت عقبة على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

محمد أبو جبل كان نجم اللقاء الأول في القلعة البيضاء، بعدما نجح في الدفاع عن عرين فريقه طوال أحداث اللقاء في مواجهة طوفان الهجوم الأحمر، وليس هذا فقط بل استطاع أبو جبل أن يتصدى لركلتي جزاء من لاعبي الأهلي ليحسم النتيجة لصالح فريقه 4/3، بعدما أهدر أشرف بن شرقي ركلة جزاء للزمالك وأهدر محمد هاني وأليو بادجي للأهلي، ليتوج الزمالك بالسوبر الثاني على التوالي في أقل من أسبوع بعد التتويج بالسوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

ومع فرسان ميت عقبة شارك أبو جبل فى 7 مباريات بالدورى استقبلت شباكه هدفين ومنع 5 فرص محققة، أما فى دورى أبطال أفريقيا، شارك محمد أبو جبل في 4 مباريات، استقبلت شباكه 3 أهداف ومنع فرصتين مؤكدتين، فيما خاض أبو جبل مباراة واحدة في كأس مصر وأخرى في السوبر الأفريقي واستقبلت شباكه هدفاً واحداً في كل منهم بخلاف مباراة السوبر المصري، ليبلغ إجمالي الأهداف التي استقبلتها شباك أبو جبل 7 أهداف في 14 مباراة.

أبو جبل بات قريباً من الانضمام إلى الفراعنة في أول تجمع للمنتخب الوطني بعد العروض القوية التي قدمها مع الزمالك في الموسم الجاري مثبتاً أقدامه في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء، خاصة بعدما نجح في تخطي ضغوط المباريات الكبرى مع الزمالك بنجاح واسع.



ابو جبل في ميت عقبة



ابو جبل مع الفراعنة



ابو جبل مع الفريق



ابو جبل مع المنتخب

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ابو جبل مع حراس الزمالك



ابو جبل والسوبر الافريقي



ابو جبل



حارس الزمالك



حارس العرين الابيض



حارس نادي الزمالك