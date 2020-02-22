ميدو: سيتم إيقاف 3 لاعبين على الأقل من الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن أحمد حسام "ميدو"، مدرب فريق مصر للمقاصة السابق، أن اتحاد الكرة سيوقف 3 لاعبين من فريقي الزمالك والأهلي؛ بسبب الاشتباكات التي دارت بين اللاعبين، عقب مباراة السوبر المصري.

ميدو غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مساء يوم أمس الجمعة: "سيتم إيقاف على الأقل ٣ لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين.. عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية.. يسطر التاريخ بأن لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها".

وأتم ميدو تغريدته: "هكذا يجب أن تُدار الأمور يجب أن يكون هناك نظام يسير على الجميع عدالة تطبق على الجميع الكبير قبل الصغير وأعلم تمامًا أن هناك توجه من الدولة بحماية قرارات اتحاد الكرة وتطبيق آلية تنفيذها.. ما يحدث الآن هو بداية التغيير يجب أن نحلم جميعًا ونعمل على أن يكون عندنا كرة قدم حقيقية في مصر".

الزمالك كان قد فاز بمباراة السوبر على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4- 3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس بالتعادل السلبي.