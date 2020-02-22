كريم بنزيما على رأس تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي

يستعد ريال مدريد اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
ويبحث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن الإنتصار في مواجهة اليوم،للإستمرار في صدارة الدوري الإسباني، خاصة وأن أي تعثر قد يمنح برشلونة صاحب المركز الثاني بالقفز على الصدارة، مع فارق النقطة الوحيدة بينهم.
ومن المتوقع أن يدفع زيدان بالتشكيل الأفضل الذي يضمن له تحقيق الإنتصار لمواتصلة التربع على قمة الليجا الاسبانية.
تشكيل ريال مدريد المتوقع :
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافايل فاران
خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس
خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز
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