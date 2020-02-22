موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة اليوم السبت، نظيره إيبار، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

ويسعى برشلونة للإنتصار على أمل تعثر ريال مدريد أمام ليفانتي اليوم، ليتمكن البلوجرانا

من القفز على صدارة الدوري، التي فقدها لصالح الفريق الملكي.

وتعد المباراة نظيرًا سهلة على برشلونة لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين، وكذلك إقامة اللقاء على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، مما سيمثل عامل ضغط على لاعبي إيبار، خاصة وأن اللقاء الذي اقيم على ملعبهم في

الدور الأول انتهى بثلاثية نظيفة للبرسا.

كما أن لاعبي إيبار يخوضون المباراة بضغط من نوع أخر وهو محاولة الهروب من دوامة الهبوط، فهزيمته مع تفوق منافسيه على الجانب الأخر قد تعود به مركزين للخلف ليصبح مهدد بشكل أكبر بالهبوط.

موعد مباراة برشلونة وإيبار:

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تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،

السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار:

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حسن العيدروس