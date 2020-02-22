يستضيف برشلونة اليوم السبت، نظيره إيبار، على ملعب كامب نو، في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ويدخل برشلونة المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل إيبار المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.
ويسعى برشلونة للإنتصار على أمل تعثر ريال مدريد أمام ليفانتي اليوم، ليتمكن البلوجرانامن القفز على صدارة الدوري، التي فقدها لصالح الفريق الملكي.
وتعد المباراة نظيرًا سهلة على برشلونة لفارق الإمكانيات الفنية بين الفريقين، وكذلك إقامة اللقاء على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، مما سيمثل عامل ضغط على لاعبي إيبار، خاصة وأن اللقاء الذي اقيم على ملعبهم فيالدور الأول انتهى بثلاثية نظيفة للبرسا.
كما أن لاعبي إيبار يخوضون المباراة بضغط من نوع أخر وهو محاولة الهروب من دوامة الهبوط، فهزيمته مع تفوق منافسيه على الجانب الأخر قد تعود به مركزين للخلف ليصبح مهدد بشكل أكبر بالهبوط.
موعد مباراة برشلونة وإيبار:
تنطلق مباراة برشلونة وإيبار في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة،
السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،
السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار:
تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق حسن العيدروس
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.