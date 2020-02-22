منافسة شرسة في ختام منافسات الفردي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش

اليوم هو يوم الكبار فى ختام منافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش لرجال مصر 2020 والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة وهى إحدى الجولات المؤهلة إلى طوكيو 2020 أيضا.

وتقام اليوم السبت الأدوار الرئيسية والتى تختتم مساء بالمباراة النهائية وتحديد بطل تلك الجولة من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال مصر 2020 بوصول الفائز إلى منصة التتويج والميدالية الذهبية وسيقوم بتطويق عنق البطل بها رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى

للعبة.

ويتنافس على لقب مصر 2020 العديد من اللاعبين فى مقدمتهم أصحاب الترتيب من الأول إلى العاشر فى التصنيف العالمى وهم بالتحديد من نجوم الأزورى الإيطالى والديوك الفرنسية والدب الروسى وأبناء العام سام والنمر الكورى الجنوبى.

وهولاء اللاعبون حسب الترتيب من الأول إلى العاشر مكرر هم الإيطالى اليسيو فوكونى والفرنسى انزو ليفورت والإيطالى دانيللى جارتزو والأمريكى جريك مينهاردت ومواطنه اليكسندر ماسيلاس والإيطالى اندريا كاسارا

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والأمريكى نيك اتكن ومواطنه ريس امبودين والروسى اليكسى تشيرميسنوف وكوانج هن لى والفرنسى اروان لى بشوك.

وبرغم وجود الأفضلية لهولاء اللاعبين العشرة إلا أن كل المفاجآت واردة التحقيق ووجود إمكانية لتتويج أبطال آخرين من بين الـ 53 لاعبا الآخرين المصنفين عالميا أيضا فى مراكز مختلفة.

وتبدأ المنافسات بجولة الـ 64 ويليها الـ 32 ثم ال 16 وبعدها الثمانية ثم المربع الذهبى وصولا لجولة التتويج والختام المباراة النهائية بالملعب الرئيسى للبطولة.

واليوم سيكون شاقا أيضا للغاية على الجميع من أعضاء اللجنة المنظمة واللجنتين الفنية والحكام فالتعامل سيكون حذر للغاية لأنه مع أصحاب المقام الرفيع من اللاعبين الأبرز عالميا فى سلاح الشيش.