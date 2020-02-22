تعرف على تاريخ مواجهات الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق اتحاد جدة مساء اليوم السبت على استاد جامعة الملك سعود، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدخل فريق الهلال الجولة التاسعة عشر هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، في حين يأتي نادي اتحاد جدة في المركز الثالت عشر برصيد ١٩ نقطة.
ونسنعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال و الاتحاد فى الدوري السعودي للمحترفين :
موسم 2008- 2009 : تعادل سلبي في الدور الأول / فوز الاتحاد 2-1 في الدور الثاني .
موسم 2009-2010 : فوز الهلال في الدور الأول 5-0 / فوز الاتحاد في الدور الثاني 1-2 .
موسم 2011-2010 : تعادل سلبي في الدور الأول / تعادل سلبي في الدور الثاني .
موسم 2011-2012 : تعادل إيجابي في الدور الأول 1-1 / فوز الهلال في الدور الثاني 2-1 .
موسم 2012-2013 : فوز الهلال في الدور الأول 2-1 / فوز الهلال في الدور الثاني 4-2 .
موسم 2013-2014 : فاز الهلال 5 – 2 في الدور الأول، وحكم التعادل 2-2 مباراة الدور الثاني.
موسم 2014-2015 : تعادل سلبي في الدور الأول / فوز الهلال في الدور الثاني 3-0 .
موسم 2015-2016 : فوز الاتحاد في الدور الأول 4-3 / فوز الاتحاد في الدور الثاني 1-0 .
موسم 2016-2017 : فوز الاتحاد في الدور الأول 2-0 / فوز الهلال في الدور الثاني3-1 .
موسم 2017-2018 : تعادل إيجابي في الدور الأول 1-1.
موسم 2018-2019 :فوز الهلال في الدور الأول 3-0.
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