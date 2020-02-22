مانشستر يونايتد يخفض المقابل المادي لبيع بوجبا

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي مرونة في تخفيض المقابل المادي الذي يريده للتخلي عن نجمه الفرنسي، بول بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن رغبة مسئولي مانشستر يونايتد تتزايد في بيع بوجبا، وذلك بسبب عدم استفادة الفريق من جهوده، وغيابه عن العديد

من مباريات هذا الموسم.

وأشارت أن مانشستر يونايتد بعد أن كان يطلب الصيف الماضي 150 مليون يورو للتخلي عن بوجبا، قد الآن يوافق على التخلي عن النجم الفرنسي مقابل 60 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب يتبقى

في عقده موسم واحد فقط.

وكان بوجبا محطط أنظار العديد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معه، أبرزهم ريال مدريد حيث أعلن زيدان عن رغبته في تواجد اللاعب ضمن صفوف الفريق الملكي.

كما أن يوفنتوس كان أبدى رغبة في استعادة بوجبا الذي لعب لصفوف البيانكونيري من 2012 حتى 2016، بالإضافة إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضم نجم الوسط الفرنسي.