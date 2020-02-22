موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره ليستر سيتي مساء اليوم السبت على ملعب ووكرز ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج". موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، القاهرة، فيما تكون في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي تذاع مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة بتعليق علي محمد علي. إن سبورت HD2 المشفرة بتعليق علي محمد علي. ويدخل ماشستر سيتي المباراة تحت قيادة مدربة الإسباني بيب جوارديولا بحثًا عن الفوز للحفاظ على وصافة الدوري الإنجليزي الذي أقترب ليفربول من حسمه لصالحه، بينما يتطلع ليستر سيتي لخطف الفوز مستغلًا اللعب على أرضه وسط جماهيره. ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

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