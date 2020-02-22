موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يستعد جماهير الكرة الإنجليزية اليوم السبت، لمتابعة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، والذي يجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل تشيلسي اللقاء في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ويسعى لتجنب الهزيمة أو التعادل، حتى لا يفرط في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا

الموسم المقبل.

وتعد المباراة تحدي قوي بين الفريقين حيث أن توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن البلوز، وفي حالة الانتصار سيتمكن من الدخول إلى المربع الذهبي وإزاحة تشيلسي، وهو ما سيجعل اللقاء صعب خاصة مع رغبة كلا الفريقين في

التواجد بالمركز الرابع على أقل تقدير للتأهل للبطولة الأوروبية.

وعلى مستوى آخر فإن المباراة تعد مواجهة أولى بين جوزيه مورينيو وفريقه السابق تشيلسي، منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة توتنهام.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام:

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تنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة،

الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة،

الرابعة والنصف عصرا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي :

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي