موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي.. و القنوات الناقلة

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على نظيره الحزم مساء اليوم السبت على ملعب الريس بنادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق النصر الجولة التاسعة عشر هو يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في حين ياتي نادي الحزم فى المركز الثاني

عشر برصيد ٢٢ نقطة.

وكان النصر والحزم قد تقابلا في 6 مباريات سابقة بالدوري السعودي للمحترفين، فاز النصر في 4 مباريات منها، مقابل انتصار وحيد للحزم، وتعادل واحد بين الفريقين.

وتعد نتيجة (5-2)، التي فاز بها النصر على الحزم في موسم 2010-11، هي الأكبر

في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما يعد ريان بلال، هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المواجهات، برصيد 4 أهداف مع النصر.

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موعد مباراة النصر والحزم :

تقام مباراة النصر ضد فريق الحزم في تمام الساعة ٥:٤٠ بتوقيت مصر، ٦:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٤٠ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي :

تذاع مباراة النصر والحزم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 2 HD" بصوت المعلق جحفر الصليح.