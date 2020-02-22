موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفانتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا". موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل Advertisements بتوقيت أبو ظبي. بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي تذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي بشكي حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة بتعليق خليل البلوشي. ويدخل ريال مدريد المباراة بقيادرة مدربة الفرنسي زين الدين زيدان بحثًا عن الفوز لتعزيز صدارته في جدول الدوري الإسباني، بينما يتطلع ليفانتي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة. الدوري الإسباني، بينما يتطلع ليفانتي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية مستغلًا الوضع على ملعبة وسط جماهيرة. ويحتل ريال مدريد صدارته الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة جمعهما من 24 مباراة حقق الفوز 15 وتعادل في مبارياتان وتلقى الهزيمة في كمباراة وحيدة، في المقابل يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة جمعهما من 24 مباراة حقق الفوز في تسعة وتعادل في إثنين وتلقى الهزيمة في 13.

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