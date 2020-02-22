رياضة | الواعد محمد حمزة يصعد إلى الأدوار الرئيسية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الواعد محمد حمزة يصعد إلى الأدوار الرئيسية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الصاعد الواعد محمد حمزة فى اللحاق بزميله فى منتخب مصر البطل الاوليمبى علاء ابو القاسم وتأهل الى دور ال 64 الرئيسى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة وهى احدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 .

وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الاخيرة للادوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الادوار الرئيسية للبطولة .

ويلعب حمزة المصنف ال 34 على البطولة غدا السبت فى دور ال 64 الرئيسى مع اللاعب القبرصى المصنف ال 31 بالبطولة اليكس توفا ليديس فيما يواجه علاء ابو القاسم المصنف الثلاثين بالبطولة نظيره الصينى المصنف ال 35 بالبطولة هايوى شين .

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فى الوقت نفسه ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات الفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الادوار التمهيدية امام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9 و الصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .

ومن جانبه اكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان لاعبينا قدموا مباريات جيدة فى الادوار التمهيدية امام المنافسين الاخرين وصعد من بينهم الثنائى علاء ابو القاسم ومحمد حمزة الى الادوار الرئيسية .

اشار قائلا ان البطولة قوية والمنافسة شرسة للغاية وتشهد وجود ابرز اللاعبين من المصنفين الاوائل على مستوى العالم حيث حضر الستة عشر لاعبا الاوائل فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للسلاح فى مقدمتهم المصنف الاول الايطالى اليسيو فوكونى .

اضاف الحسينى قائلا ان الادوار الرئيسية شهدت عدة مفاجأت بخروج لاعبين بارزين فى التصنيف العالمى امثال الثامن عشر عالميا اليابانى تاكهيرو شيكينى والمصنف ال 21 عالميا الكورى الجنوبى كى يونج صن والمصنف ال37 عالميا الانجليزى ريتشارد كروز والتونسى محمد سمندى والمصنف الاربعين عالميا الاوكرانى كلود يونيس .