رياضة | الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي الأهلي تقديم شكوى ضد نجوم الزمالك الذين اشتبكوا مع جماهير القلعة الحمراء بالألفاظ عقب مباراة السوبر المصري في الإمارات التي انتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

وتتضمن شكوى الأهلي ضد الزمالك اللاعبين عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا ممن قاموا باستفزاز جماهير القلعة الحمراء في الإمارات.

فيما تصدر لجنة الانضباط قراراتها على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر يوم الخميس الماضي.