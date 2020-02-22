رياضة | إنزاجي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنزاجي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الإيطالي دائرة المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الإيطالي، هو آخر المنضمين لقائمة المدربين المحتملين لخلافة توخيل.

وأشارت إلى أن إنزاجي يحظى بتقدير كبير من جانب ليوناردو المدير الرياضي لباريس بسبب العمل الجيد الذي يقدمه رفقة لاتسيو في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ليوناردو التقى بإنزاجي قبل بضعة أيام دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

يذكر أن سان جيرمان خسر أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-2، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.