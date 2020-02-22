رياضة | إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن سبب طرد محمود كهربا لاعب الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في السوبر المصري.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حكم المباراة طرد كهربا صانع لعب الأهلي بعد مشاهدته وهو يضرب عبد الله جمعة ظهير الأبيض".

وأكمل: "كهربا كان بعيدًا جدًا عن عبد الله، وتوجه إليه كي يضربه".

واختتم: "كهربا قام بركل ثلاجة المياه الموجودة عند دكة بدلاء الأهلي، وكان هناك غل رهيب منه".