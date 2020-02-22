اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن البلاوجرانا من تحقيق فوز مستحق بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب خيتافي الذي يتواجد بالمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، وشهد اللقاء تقارب في مستوى الخصمين وخاصةً إضاعة الضيوف للعديد من الفرص السانحة لدك الشباك.

سيتفقد برشلونة لخدمات عدد من لاعبيه الأساسيين في مواجهة إيبار، وأبرزهم عثمان ديمبلي الذي تعرض لاصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وسواريز، وجوردي ألبا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كيكي سيتين على تشكيلته المستخدمة في المباريات السابقة، بالاعتماد على الأسماء التالية.

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو

أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي

Advertisements

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيبار

أما إيبار فسيفتقد كلاً من إيفان راميس، روبيرتو كوريا، سيرجيو ألفاريز وكيكي بداعي الإصابات، وسيعتمد الفريق على التشكيل التالي لمواجهة برشلونة.

ماركو ديمتروفيتش

خوسيه أنخيل – بيدرو بيجاس – إستيبان بورجوس – أنايتز أربيا

سباستيان كريستوفرو – بابا ديوب – إيدو إكسبوسيتو

فابيان أوريانا – سيرجي إنريك – بيدرو ليون